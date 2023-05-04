Захарова назвала бредом слова Зеленского о «последней войне»

Выступление Владимира Зеленского (слева) в МУС (Фото: офис президента Украины)

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала бредом выступление президента Украины Владимира Зеленского в Международном уголовном суде в Гааге.

«Наркоман бредит о ядерной бомбе», — написала Захарова в телеграм-канале в ответ на слова Зеленского о том, что Киев хочет «сделать эту войну последней в мире».

Зеленский прибыл в Нидерланды 4 мая, у него запланирована встреча с премьер-министром страны Марком Рютте, главой МИДа Вопке Хукстра и министром обороны Кайсой Оллонгрен.

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