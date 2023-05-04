Зеленский приедет в суд в Гааге

Владимир Зеленский и Марк Рютте во время встречи, состоявшейся в феврале 2023 года (Фото: офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды встретится с премьер-министром страны Марком Рютте, главой МИД Вопке Хукстрой и министром обороны Кайсой Оллонгрен. Об этом сообщает Politico со ссылкой на нидерландского чиновника, который общался с изданием на условиях анонимности, так как не был уполномочен раскрывать такие детали.

Украинский лидер выступит с речью, озаглавленной «Нет мира без справедливости», и посетит Международный уголовный суд, расположенный в Гааге.

По данным источника, ожидается, что премьер-министр Бельгии Александр Де Кро отправится в Гаагу для встречи с Рютте и Зеленским 4 мая.

Накануне, 3 мая, Зеленский приехал в Финляндию, где у него были запланированы встречи с президентом страны Саули Ниинистё, премьер-министром Санной Марин и главой МИДа Пеккой Хаависто.

Совместно с Ниинистё он также принял участие во встрече премьер-министров Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии и Исландии, чтобы обсудить конфликт на Украине, поддержку Киева, развитие отношений Украины с ЕС и НАТО.

Berliner Zeitung ранее писала, что на 14 мая намечен визит президента Украины в Берлин, его должен принять канцлер Германии Олаф Шольц. В этот день запланированы переговоры и пресс-конференция, а также встреча с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

К его визиту силы безопасности Берлина проводят масштабную подготовку. По данным газеты, Зеленский будет проживать в отеле The Ritz-Carlton.

После этого Зеленский должен отправиться в Аахен, где получит международную премию им. Карла Великого, которую вручают за выдающийся вклад в объединение Европы.

Однако источники T-online в Киеве сообщили, что Зеленский был «сильно разочарован» раскрытием деталей его запланированного визита в Берлин и думает о его отмене. Украинские власти назвали публикацию в СМИ «очень конфиденциальной информации» безответственным шагом.