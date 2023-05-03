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Рогов назвал потери ВСУ на ореховском направлении

Владимир Рогов: ВСУ потеряли около 30 человек, танк и БТР на ореховском направлении

Вооруженные силы Украины потеряли около 30 военных в ходе разведки боем на ореховском направлении, сообщил член главного совета Запорожской администрации Владимир Рогов в телеграм-канале. Также, по его словам, украинские военные потеряли один танк и два бронетранспортера.

Разведка боем проходила в районе села Работино на ореховском направлении и продолжалась чуть больше часа, уточнил Рогов, добавив, что в итоге украинская армия отступила на исходные позиции.

Вечером 3 мая Рогов сообщил о начале наступления украинских войск южнее города Орехов (город в Пологовском районе Запорожской области, расположен на левом берегу реки Конки — левого притока Днепра). «Их встретили прицельным огнем на первой линии обороны наши мотострелки и разведка», — сообщал он.

Ранее о наступлении ВСУ также говорил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, людей и вооружения у них «в безлимите».

3 мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что войска скоро пойдут в наступление, после чего Киев рассчитывает получить самолеты западного образца. «Хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть», — сказал он.

В Кремле отвечали, что отслеживают все высказывания о контрнаступлении украинских военных. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Минобороны учитывает эти данные при планировании продолжения специальной военной операции.

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