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Минобороны впервые заявило о перехвате американской бомбы JDAM на Украине

Минобороны: средства ПВО перехватили авиационную бомбу JDAM производства США
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили американскую управляемую бомбу JDAM в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщило Минобороны в своем телеграм-канале. Прежде этот боеприпас в сводках ведомства не упоминался.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и одна управляемая авиационная бомба производства США JDAM», — говорится в сообщении министерства.

О том, что США собираются передать Украине JDAM, писал Bloomberg в конце февраля. Пентагон официально сообщил лишь, что передаст Киеву «высокоточные авиационные боеприпасы» в рамках пакета помощи на $1,85 млрд от 21 декабря. Представитель Пентагона Келли Флинн сказала, что США по соображениям безопасности не будут обнародовать информацию о передаваемом оружии.

Joint Direct Attack Munition (JDAM) — комплекс наведения производства компании Boeing, который превращает неуправляемые бомбы в высокоточные «умные» снаряды. Этой системой могут оснащаться бомбы весом от 226 до 907 кг. Первоначальные характеристики комплекса обеспечивали дальность полета снарядов до 17 миль (около 28 км), а модернизированный вариант, разработанный совместно с Королевскими военно-воздушными силами Австралии, увеличил ее более чем до 40 миль (около 64 км).

10 апреля телеканал NBC News сообщал, что американские власти изучают проблему со срабатыванием применяемых на Украине бомб типа JDAM. В одном из слитых документов Пентагона говорилось, что боеприпасы недавно вышли из строя. Предполагается, что взрыватели бомб были неправильно установлены либо есть проблема с сигналом GPS, которая могла быть вызвана усилиями по созданию помех с российской стороны.

Россия неоднократно критиковала поставки военной помощи Украине со стороны США и западных стран. Президент Владимир Путин говорил, что зона безопасности в рамках военной операции будет отодвигаться по мере поставок Киеву дальнобойных вооружений.

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