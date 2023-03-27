Мэр Авдеевки призвал жителей покинуть город

Глава администрации подконтрольского Киеву города Авдеевка Виталий Барабаш призвал находящихся в городе людей уезжать оттуда. В видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, Барабаш рассказал о принятом решении в несколько этапов вывезти из Авдеевки коммунальные службы и службы мобильной связи.

Он сообщил, что «через пару дней» не будет возможности заряжать телефон, поскольку некому будет обслуживать генераторы и вышки мобильной связи.

«Поэтому сейчас не прошу, настоятельно рекомендую ехать из Авдеевки», — написал Барабаш. На видео он добавляет, что в первую очередь следует уезжать людям с детьми.

Авдеевка — город в Покровском районе ДНР, в 10 км к северу от Донецка, с населением, по данным на начало прошлого года, 31 тыс. человек.

24 марта врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал об успехах российских сил на авдеевском направлении. «Авдеевское направление является одним из самых горячих сейчас. Здесь есть определенные успехи у ряда подразделений, которые продвигаются с разных сторон Авдеевки», — сказал он.

За несколько дней до этого Пушилин говорил, что у ВСУ в Авдеевке порядка пяти путей снабжения: «это не всегда асфальтированные дороги, но тем не менее мы видим, что ими пользуется противник».

25 марта советник Пушилина Ян Гагин заявил о предпосылках к оперативному окружению Авдеевки российскими силами. «Здесь мы ведем такую же работу, примерно точно так же по опыту Соледара и Артемовска, по перерезанию транспортных артерий, через которые противник может снабжать свою группировку в городе», — сказал он.

17 марта Гагин допускал, что город может быть взят в окружение в ближайшие недели.