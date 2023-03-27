Мэр Авдеевки призвал жителей покинуть город

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75) Инвестиции, 24 мар, 16:09 Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14) Инвестиции, 24 мар, 16:09
Киевское направление Московской железной дороги переименуют в Калужское Политика, 01:43
Путин присвоил звание Героя России 11 росгвардейцам Политика, 01:34
Конте покинул пост главного тренера «Тоттенхэма» Спорт, 01:15
«Ведомости» узнали, кого допустят к голосованию в новых регионах Политика, 01:13
Число застрахованных по ДМС сократилось в 2022 году на 5 млн человек Экономика, 01:02
Панама сообщила о всплеске миграции в США через «смертоносные джунгли» Политика, 01:00
Карпин ответил на критику со стороны министра спорта Спорт, 00:59
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Мэр Авдеевки призвал жителей покинуть город Политика, 00:43
В «Росэнергоатоме» назвали дату визита Гросси на Запорожскую АЭС Политика, 00:28
В Москве обстреляли машину исполнительницы хита «Я у твоих ног» Власовой Общество, 00:01
Власти подготовят предложения по стабилизации стоимости перевозки зерна Бизнес, 00:00
Роналду оформил второй дубль подряд в матче отбора на чемпионат Европы Спорт, 26 мар, 23:43
Протестующие в Израиле прорвали заграждение у резиденции Нетаньяху Политика, 26 мар, 23:40
Глава МВФ предупредила о возросших рисках для финансовой стабильности Финансы, 26 мар, 23:17
Военная операция на Украине ,  
0 

Мэр Авдеевки призвал жителей покинуть город

Мэр Авдеевки Виталий Барабаш призвал покинуть город

Глава администрации подконтрольского Киеву города Авдеевка Виталий Барабаш призвал находящихся в городе людей уезжать оттуда. В видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, Барабаш рассказал о принятом решении в несколько этапов вывезти из Авдеевки коммунальные службы и службы мобильной связи.

Он сообщил, что «через пару дней» не будет возможности заряжать телефон, поскольку некому будет обслуживать генераторы и вышки мобильной связи.

«Поэтому сейчас не прошу, настоятельно рекомендую ехать из Авдеевки», — написал Барабаш. На видео он добавляет, что в первую очередь следует уезжать людям с детьми.

Авдеевка — город в Покровском районе ДНР, в 10 км к северу от Донецка, с населением, по данным на начало прошлого года, 31 тыс. человек.

24 марта врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал об успехах российских сил на авдеевском направлении. «Авдеевское направление является одним из самых горячих сейчас. Здесь есть определенные успехи у ряда подразделений, которые продвигаются с разных сторон Авдеевки», — сказал он.

За несколько дней до этого Пушилин говорил, что у ВСУ в Авдеевке порядка пяти путей снабжения: «это не всегда асфальтированные дороги, но тем не менее мы видим, что ими пользуется противник». 

Читайте на РБК Pro
Salesforce увольняет 8 тыс. человек. Что стало с ее «семейной» культурой
От создания McAfee до смерти в тюрьме: история «миллионера-антивируса»
«Что я могу сегодня сделать по-другому?»: глава Zoom — о саморефлексии
Увольнение по Zoom и электронной почте: стоит ли так делать

25 марта советник Пушилина Ян Гагин заявил о предпосылках к оперативному окружению Авдеевки российскими силами. «Здесь мы ведем такую же работу, примерно точно так же по опыту Соледара и Артемовска, по перерезанию транспортных артерий, через которые противник может снабжать свою группировку в городе», — сказал он.

17 марта Гагин допускал, что город может быть взят в окружение в ближайшие недели.

Мэр Авдеевки призвал жителей покинуть город
Мэр Авдеевки призвал жителей покинуть город

Теги
Авдеевка эвакуация
Материалы по теме
В ДНР сообщили о предпосылках к оперативному окружению Авдеевки
Политика
Минобороны заявило об уничтожении командного пункта ВСУ в районе Авдеевки
Политика
Глава ДНР сообщил об успешном наступлении на авдеевском направлении
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter