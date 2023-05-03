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В Турции заявили, что гарантии продления зерновой сделки нет

Глава МИД Турции Чавушоглу: гарантий продления зерновой сделки нет, но работа ведется
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Гарантии продления зерновой сделки нет. Об этом сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, его слова передает NTV.

Чавушоглу добавил, что для продления зерновой сделки предстоит серьезная работа.

3 мая министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что делегации России, Украины и Турции 5 мая проведут встречу в Стамбуле по обсуждению зерновой сделки.

МИД России пока не подтверждал участие во встрече. В министерстве сказали ТАСС, что «вопрос не согласован».

Москва и Киев по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касается вывоза зерна с Украины, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Соглашение действует до 18 мая.

Страны Запада и Украина призывают продлить сделку. В России утверждают, что вторая часть сделки, касающаяся российского агросектора, не выполняется. Кроме того, Минобороны заявляло, что Украина нарушила гарантии не использовать гуманитарный коридор в военных целях и атаковала пункты базирования Черноморского флота в Севастополе.

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