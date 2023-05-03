В Турции заявили, что гарантии продления зерновой сделки нет
Гарантии продления зерновой сделки нет. Об этом сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, его слова передает NTV.
Чавушоглу добавил, что для продления зерновой сделки предстоит серьезная работа.
3 мая министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что делегации России, Украины и Турции 5 мая проведут встречу в Стамбуле по обсуждению зерновой сделки.
МИД России пока не подтверждал участие во встрече. В министерстве сказали ТАСС, что «вопрос не согласован».
Москва и Киев по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН в июле 2022 года. Часть договоренностей касается вывоза зерна с Украины, другая — снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Соглашение действует до 18 мая.
Страны Запада и Украина призывают продлить сделку. В России утверждают, что вторая часть сделки, касающаяся российского агросектора, не выполняется. Кроме того, Минобороны заявляло, что Украина нарушила гарантии не использовать гуманитарный коридор в военных целях и атаковала пункты базирования Черноморского флота в Севастополе.