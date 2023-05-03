ВСУ обстреляли поликлинику в Курской области

В результате обстрела курского поселка Теткино со стороны Украины были повреждены здание поликлиники, 15 жилых домов и газопровод среднего давления. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

«Частично повреждена кровля теткинской поликлиники», — заявил он.

Помимо этого в поселке было нарушено энергоснабжение. Старовойт заверил, что специалисты начнут работы по восстановлению электричества, как только появится возможность.

Всего было зафиксировано восемь «прилетов». Пострадавших в результате обстрела нет, заключил глава Курской области. Всем пострадавшим, у кого были разрушены дома, будет оказана помощь.

Курская область, граничащая с Украиной, регулярно попадает под обстрелы. В регионе действуют бессрочный высокий уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Накануне Старовойт сообщил о десяти «прилетах» в поселке Теткино, в результате чего в семи домах были повреждены крыши, фасады, окна и заборы.

В середине апреля после обстрела Теткино загорелись дом и сарай. Поселок частично остался без электричества. Глушковский район, где находится поселок Теткино, граничит с Сумской областью Украины.