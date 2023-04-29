Губернатор исключил влияние пожара на снабжение Севастополя топливом

Губернатор Развожаев: пожар на топливном складе не повлияет на снабжение Севастополя

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Пожар на топливном складе в Севастополе не окажет влияние на снабжение города горючим, это резервы не предназначались на поставок на автозаправочные станции, заявил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Еще раз хочу подчеркнуть: главное, что никто из людей не пострадал. С остальным — разберемся», — написал губернатор.

Сотрудники Роспотребнадзора начали замерять предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара, добавил Развожаев, пообещав сообщить о результатах проверки. Он отметил, что пожар — сложный, «работы еще на много часов», но сотрудники пожарной службы справляются с задачей.

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