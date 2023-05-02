Reuters узнал, что Путина не пригласили в Британию на коронацию Карла III

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 87,66 (-0,72) Инвестиции, 16:19 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 79,96 (-0,55) Инвестиции, 16:19
Где выгодно покупать брендовую одежду, обувь и аксессуары РБК и Familia, 22:29
Роналду возглавил рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов Спорт, 22:20
Инвестора-активиста Карла Айкана обвинили в создании финансовой пирамиды Инвестиции, 22:11
Блинкен назвал возможные сроки начала контрнаступления Украины Политика, 22:09
Несколько факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори Общество, 22:04
ПСЖ отстранил Месси за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию Спорт, 21:58
Кадры с сошедшим с рельс грузовым поездом в Брянской области Общество, 21:50
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Эрдоган объявил о шаге к энергонезависимости Турции Бизнес, 21:45
Губернатор Брянской области назвал причину схода грузового поезда с рельс Политика, 21:33
Мэр Тбилиси сравнил санкции против России с харакири Политика, 21:27
Reuters узнал, что Путина не пригласили в Британию на коронацию Карла III Политика, 21:19
РЖД сообщили детали о сходе грузового поезда в Брянской области Политика, 21:19
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:16
Генерал США оценил способность Украины идти в наступление Политика, 21:13
Политика ,  
0 

Reuters узнал, что Путина не пригласили в Британию на коронацию Карла III

Reuters: Великобритания не пригласила на коронацию Карла III Путина и Лукашенко
Карл III
Карл III (Фото: Andrew Matthews / Getty Images)

Великобритания не направила приглашения на церемонию коронации Карла III лидерам России, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Официальные лица из стран, с которыми Лондон имеет дипломатические отношения, были приглашены. В частности, приглашения были отправлены высокопоставленным дипломатам из Северной Кореи и Никарагуа, но не лидерам этих государств.

Карл III унаследовал трон от Елизаветы II. Она правила страной 70 лет. 10 сентября 2022 года в Сент-Джеймсском дворце прошла формальная церемония, на которой ее сын официально вступил на престол.

Коронация пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Службу проведет архиепископ Кентерберийский. Король и королева-консорт Камилла прибудут в аббатство с торжественной процессией из Букингемского дворца, а после службы вернутся обратно, а к процессии присоединятся другие члены королевской семьи. Празднование продолжится 7 и 8 мая.

Как идет подготовка к коронации Карла III. Фотогалерея
Фотогалерея 

Ранее Reuters сообщил, что на коронации будет использован трон Святого Эдуарда, который был изготовлен более 700 лет назад и впервые использован для коронации Эдуарда II в 1308 году.

Читайте на РБК Pro
Профессии будущего: сбываются ли прогнозы и как не прогадать с выбором
Игры, квесты, книги: как мотивировать ребенка на уборку
Уходит эпоха холодных звонков и CRM. Что теперь помогает продавать в b2b
«6 типов гениев»: как перестать страдать на работе и найти свое призвание
Теги
Персоны
Карл III коронация Россия Белоруссия Владимир Путин Александр Лукашенко
Карл III Виндзор фото

Карл III Виндзор

Король Великобритании

14 ноября 1948 года
Материалы по теме
Sky News сообщил о планах Карла III надеть на коронацию мантию деда
Политика
Республиканцы запланировали акцию протеста во время коронации Карла III
Общество
Telegraph узнал о желании Карла III примирить членов семьи на коронации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter