Reuters: Великобритания не пригласила на коронацию Карла III Путина и Лукашенко

Reuters узнал, что Путина не пригласили в Британию на коронацию Карла III

Карл III (Фото: Andrew Matthews / Getty Images)

Великобритания не направила приглашения на церемонию коронации Карла III лидерам России, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Официальные лица из стран, с которыми Лондон имеет дипломатические отношения, были приглашены. В частности, приглашения были отправлены высокопоставленным дипломатам из Северной Кореи и Никарагуа, но не лидерам этих государств.

Карл III унаследовал трон от Елизаветы II. Она правила страной 70 лет. 10 сентября 2022 года в Сент-Джеймсском дворце прошла формальная церемония, на которой ее сын официально вступил на престол.

Коронация пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Службу проведет архиепископ Кентерберийский. Король и королева-консорт Камилла прибудут в аббатство с торжественной процессией из Букингемского дворца, а после службы вернутся обратно, а к процессии присоединятся другие члены королевской семьи. Празднование продолжится 7 и 8 мая.

Ранее Reuters сообщил, что на коронации будет использован трон Святого Эдуарда, который был изготовлен более 700 лет назад и впервые использован для коронации Эдуарда II в 1308 году.