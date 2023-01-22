Праздничные мероприятия в честь коронации Карла III пройдут с 6 по 8 мая

Праздничные мероприятия по случаю коронации короля Великобритании Карла III пройдут с 6 по 8 мая, в том числе концерт с участием мировых звезд и волонтерская акция. Об этом сообщил Букингемский дворец.

Коронация состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Службу проведет архиепископ Кентерберийский. Король и королева-консорт прибудут в аббатство в процессии из Букингемского дворца, а после службы вернутся во дворец в более пышной церемониальной процессии, к которой присоединятся другие члены королевской семьи.

«В Букингемском дворце король и королева-консорт в сопровождении членов королевской семьи выйдут на балкон, чтобы завершить торжественные мероприятия дня», — говорится в сообщении.

На следующий день, 7 мая, состоится концерт в Виндзорском замке, который будет транслировать BBC и BBC Studios. На концерте выступят мировые звезды. Концерт посетят волонтеры из многочисленных благотворительных организаций короля и королевы-консорта.

На концерте также эксклюзивно выступит коронационный хор, который будет собран из самых активных общественных хоров страны и певцов-любителей со всей Великобритании. Будут подсвечены главные достопримечательности страны.

7 мая также состоится большой обед по случаю коронации, который будет организован командой Big Lunch проекта Eden.

В последний день торжеств, 8 мая, пройдет волонтерская акция «Большая помощь». «Отдавая дань уважения государственной службе короля, «Большая помощь» побудит людей попробовать себя в качестве волонтеров и присоединиться к работе, проводимой для поддержки их местных районов», — отметили в Букингемском дворце.

По данным The Sun, Карл III может надеть на коронацию военную форму, нарушив многовековую традицию, согласно которой монарх должен быть одет в шелковые чулки и бриджи.

Старшие помощники Карла III считают, что бриджи выглядят «слишком устаревшими», тогда как король хочет, чтобы его коронация представляла «современную монархию XXI века, отметили собеседники газеты.

Ранее The Sun писала, что члены королевской семьи могут быть не рады присутствию на церемонии сына короля и его жены, принца Гарри и Меган Маркл.

В то же время источник Daily Mail заявил, что принц Гарри и его жена Меган Маркл, скорее всего, будут приглашены на коронацию Карла III, но «найдут причину не присутствовать».

Однако королевская семья может помириться с принцем Гарри до коронации Карла III, сообщал The Times со ссылкой на источник, близкий к королю и принцу. Примирительная встреча может произойти в апреле.