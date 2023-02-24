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Карл III заявил о «выдающемся мужестве и стойкости» украинцев

Король Великобритании Карл III заявил о «выдающемся мужестве и стойкости» украинцев
Король Великобритании выразил надежду, что проявление солидарности со всего мира «может принести не только практическую помощь», но и дать силу от осознания единства стран
Карл III
Карл III (Фото: Chris Jackson / Reuters)

Украинский народ проявил «поистине выдающиеся мужество и стойкость», говорится в заявлении короля Великобритании Карла III по случаю годовщины военных действий на Украине.

Он выразил надежду, что проявление солидарности со всего мира «может принести не только практическую помощь, но и силу от осознания того, что вместе мы едины».

Карл III вспомнил, как недавно встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Букингемском дворце, чтобы выразить личную поддержку украинцам. По его словам, он рад, что Соединенное Королевство вместе со своими союзниками делает все возможное, чтобы помочь Украине.

В стране объявили минуту молчания в 11:00 GMT (14:00 мск). Во время нее у Даунинг-стрит, 10, собрались премьер страны Риши Сунак, посол Украины Вадим Пристайко и украинские военные, которые сейчас проходят обучение в Великобритании.

Лондон в годовщину ввел новые санкции против России. Под них попали 92 российских физических и юридических лица, в том числе топ-менеджеры «Росатома». Кроме того, ограничен экспорт комплектующих для производства военной техники, включая авиадетали, радиоаппаратуру и электронные компоненты, которые могут быть использованы при производстве беспилотников и для других военных целей.

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Теги
Елена Чернышова
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