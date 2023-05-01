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На коронации Карла III используют 700-летний трон короля Эдуарда II

На коронации Карла III используют 700-летний трон короля Эдуарда II и мантию Георга VI

Историческое кресло (трон) Святого Эдуарда, которое было изготовлено более 700 лет назад и впервые использовалось для коронации короля Эдуарда II в 1308 году, будет использоваться в момент коронации Карла III, сообщает Reuters со ссылкой на Букингемский дворец.

Помимо основного кресла, король и его супруга королева-консорт Камилла будут сидеть в так называемых «креслах поместья» и «тронных креслах» в разные моменты службы, уточнили в пресс-службе дворца. «Кресла поместья и тронные кресла из Королевской коллекции были законсервированы, отреставрированы и адаптированы по мере необходимости», — говорится в сообщении

Одет монарх на коронации будет в мантию из малинового бархата короля Георга VI, а королева-консорт Камилла — в мантию из малинового бархата, которая изначально была сшита для Елизаветы II. Кроме того, в их одежде будут вышитые элементы растений, выбранных из-за их личных ассоциаций. К ним относятся ландыш и дельфиниум, уточнили во дворце.

Карл III (прежде — принц Чарльз) автоматически стал королем после смерти его матери Елизаветы II. Она правила страной 70 лет. 10 сентября в Сент-Джеймсском дворце прошла формальная церемония, на которой ее сын официально вступил в эту должность.

Коронация Карла III состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Службу проведет архиепископ Кентерберийский. Король и королева-консорт прибудут в аббатство с процессией из Букингемского дворца, а после службы вернутся обратно с более пышной церемониальной процессией, к которой присоединятся другие члены королевской семьи.По возвращении в Букингемский дворец король и королева-консорт выйдут на балкон вместе с другими членами королевской семьи и завершат запланированные на этот день торжественные мероприятия.

Празднование продолжится 7 и 8 мая. В первый день в Виндзорском замке состоится концерт с участием мировых звезд, который будут транслировать BBC и BBC Studios. Его должны посетить волонтеры благотворительных организаций короля и королевы-консорта. На концерте выступит коронационный хор, а по всей стране подсветят достопримечательности. В этот же день состоится большой обед по случаю коронации, организованный командой Big Lunch проекта Eden. На 8 мая запланировано проведение волонтерской акции «Большая помощь».
 

Теги
Карл III коронация Великобритания кресло
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