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Развожаев объяснил громкие звуки в центре Севастополя

Развожаев объяснил громкие звуки в центре Севастополя работой по профилактике диверсий
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Громкие звуки в центре Севастополя вызваны профилактической работой в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) и тренировкой систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

О громких звуках сообщал телеграм-канал «Чп / Севастополь». За пять минут в канале появилось четыре публикации о взрывах в центре города.

Вечером 1 мая Развожаев рассказал о сбитых дронах над Севастополем и Крымом. По его словам, один из дронов уничтожили при подлете к Севастопольской бухте. После этого в городе стало тихо, но оперативные службы находились в состоянии боевой готовности.

19 апреля Развожаев сообщал о громких звуках, которые были связаны с учениями флота по обороне рейда Севастопольской бухты. В конце марта он объяснил шум в центре города профилактической работой военных в городской бухте.

Теги
Михаил Развожаев Севастополь ПВО
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