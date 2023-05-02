Развожаев объяснил громкие звуки в центре Севастополя

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Громкие звуки в центре Севастополя вызваны профилактической работой в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) и тренировкой систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

О громких звуках сообщал телеграм-канал «Чп / Севастополь». За пять минут в канале появилось четыре публикации о взрывах в центре города.

Вечером 1 мая Развожаев рассказал о сбитых дронах над Севастополем и Крымом. По его словам, один из дронов уничтожили при подлете к Севастопольской бухте. После этого в городе стало тихо, но оперативные службы находились в состоянии боевой готовности.

19 апреля Развожаев сообщал о громких звуках, которые были связаны с учениями флота по обороне рейда Севастопольской бухты. В конце марта он объяснил шум в центре города профилактической работой военных в городской бухте.