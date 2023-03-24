Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 83,15 (+0,18) Инвестиции, 23 мар, 16:46 Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 76,31 (-0,65) Инвестиции, 23 мар, 16:46
«Коммерсантъ» узнал о возможном переименовании Jacobs в России Бизнес, 06:32
Рогов сообщил о подготовке ВСУ прорыва у Орехова в Запорожской области Политика, 06:20
США нанесли авиаудары по объектам Ирана в Сирии Политика, 06:06
Хуснуллин сообщил о планах построить трассу в обход Каспийского моря Общество, 05:39
Губернатор объяснил «громкие звуки» в центре Севастополя Политика, 05:34
США усомнились в возможности России и Китая создать альтернативу доллару Экономика, 05:24
Киев объяснил проблему организации разговора Зеленского и Си Цзиньпина Политика, 04:54
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Кандидат в президенты Турции пообещал выйти из НАТО в случае победы Политика, 04:47
Парламент Швеции одобрил поставку Украине военной техники на $604 млн Политика, 04:34
В США заявили, что Киев может попробовать вернуть территории «иным путем» Политика, 04:22
Telegraph узнала об отказе пилотов Израиля везти премьера в Британию Политика, 03:39
МИД назвал условие денонсации Россией оставшихся конвенций Совета Европы Политика, 03:32
Глава Citi рассказала, как мобильные приложения ускорили крахи банков Финансы, 03:00
Bloomberg узнал о проверке США Credit Suisse о возможной помощи россиянам Финансы, 02:38
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор объяснил «громкие звуки» в центре Севастополя

Губернатор Развожаев объяснил «громкие звуки» в Севастополе профилактикой диверсий
Бухта Севастополя
Бухта Севастополя (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В центре Севастополя слышны «громкие звуки» из-за профилактической работы военных в городской бухте, заявил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах ППДО. В городе все спокойно», — написал он.

Согласно определению Минобороны, под ППДО имеется в виду противоподводно-диверсионная оборона.

Два дня назад, утром 22 марта, севастопольский губернатор рассказал, что в бухту пытались проникнуть три украинских беспилотника, их уничтожили. «Наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали», — написал он. Развожаев добавил, что взрывом в нескольких домах выбило стекла, люди не пострадали.

Губернатор объяснил «громкие звуки» в центре Севастополя
Губернатор объяснил «громкие звуки» в центре Севастополя

Теги
Севастополь Михаил Развожаев
Материалы по теме
Глава Крыма заявил, что ситуация в Джанкое «полностью под контролем»
Политика
Женщины-военнослужащие рассказали об уничтожении дронов ВСУ в Севастополе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter