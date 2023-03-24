Губернатор объяснил «громкие звуки» в центре Севастополя

Бухта Севастополя (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В центре Севастополя слышны «громкие звуки» из-за профилактической работы военных в городской бухте, заявил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах ППДО. В городе все спокойно», — написал он.

Согласно определению Минобороны, под ППДО имеется в виду противоподводно-диверсионная оборона.

Два дня назад, утром 22 марта, севастопольский губернатор рассказал, что в бухту пытались проникнуть три украинских беспилотника, их уничтожили. «Наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали», — написал он. Развожаев добавил, что взрывом в нескольких домах выбило стекла, люди не пострадали.