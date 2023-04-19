Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города учениями
Громкие звуки в центре Севастополя — это учения флота по обороне рейда Севастопольской бухты. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В городе все спокойно», — добавил Развожаев.
В конце марта губернатор также объяснял громкие звуки в центре профилактической работой военных в городской бухте.
22 марта Севастопольскую бухту атаковали три надводных беспилотника, в городе останавливали морской транспорт. Российский флот «уверенно и спокойно» отбил атаку, сообщил тогда Развожаев. В результате уничтожения морских дронов в нескольких домах выбило стекла, люди не пострадали.
Девушек-военных, которые сбили дроны, представили к наградам. Кроме того, им пообещали денежную премию за уничтожение объектов противника.