Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в центре города учениями

Губернатор Севастополя Развожаев: громкие звуки в центре — учения по обороне бухты города

Фото: Global Look Press

Громкие звуки в центре Севастополя — это учения флота по обороне рейда Севастопольской бухты. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В городе все спокойно», — добавил Развожаев.

В конце марта губернатор также объяснял громкие звуки в центре профилактической работой военных в городской бухте.

22 марта Севастопольскую бухту атаковали три надводных беспилотника, в городе останавливали морской транспорт. Российский флот «уверенно и спокойно» отбил атаку, сообщил тогда Развожаев. В результате уничтожения морских дронов в нескольких домах выбило стекла, люди не пострадали.

Девушек-военных, которые сбили дроны, представили к наградам. Кроме того, им пообещали денежную премию за уничтожение объектов противника.





