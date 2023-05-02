Начальник Генштаба Польши заявил об ухудшении позиций Украины в конфликте
Позиции Киева в конфликте с Москвой ухудшаются, заявил начальник Генштаба Польши Раймунд Анджейчак, передает Military Watch Magazine.
По словам генерала, ситуация «не выглядит хорошо» и маловероятно, что в ближайшее время участвующие в боевых действиях украинцы смогут вернуться домой. В качестве одной из причин Анджейчак назвал нехватку ресурсов: по словам начальника польского Генштаба, западные страны не могут отправлять много оружия и боеприпасов Украине.
В то же время пока нет признаков, что России не хватит средств на продолжение военной операции, уверен Анджейчак.
В феврале президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может победить на Украине, если западные страны будут недостаточно оперативно поставлять вооружения ВСУ.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, говорил, что для победы на Украине нужны консолидация общества и собранность. Поставки Киеву оружия с Запада в Москве осуждают, утверждая, что это лишь затягивает конфликт.