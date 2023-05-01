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Сошедший с рельсов поезд в Брянской области был белорусским

Минтранс Белоруссии: сошедший с рельсов поезд был сформирован на Белорусской желдороге
Минтранс Белоруссии сообщил, что поезд ехал из Гомеля в Брянск, однако на пути сработало взрывное устройство. С рельсов сошли восемь вагонов, никто не пострадал. Брянские власти пообещали, что ж/д сообщение восстановят к утру
Александр Богомаз (в центре)
Александр Богомаз (в центре) (Фото: avbogomaz / Telegram)

Грузовой поезд, который сошел с рельсов в Брянской области, был сформирован на Белорусской железной дороге, сообщает Минтранс республики.

В ведомстве заявили, что поезд вышел из Гомеля и направился в Брянск, однако в пути в 50 м от локомотива сработало взрывное устройство. Это произошло в 10:17 утра (совпадает с московским). В составе поезда было 78 вагонов, из-за взрыва восемь из них сошли с рельсов, сообщает Минтранс (брянские власти говорили, что с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов). Локомотивная бригада не пострадала.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщал, что инцидент произошел в Унечском районе области на 136-м км участка Брянск — Унеча. В результате загорелись локомотив и две цистерны с газойлем. Никто не пострадал, на участке приостановили движение поездов. Пассажиров, которые должны были садиться на поезда Новозыбков — Москва и Климов — Москва на первых станциях, доставят на автобусах в Брянск

Сошедший с рельсов поезд в Брянской области был белорусским
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В РЖД объяснили произошедшее «вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». По данным Baza, состав вез нефтепродукты и пиломатериалы.

К 12:30 пожар потушили. Богомаз пообещал, что к утру 2 мая железнодорожное сообщение восстановят.

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Минтранс Белоруссия поезд Брянская область
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