Глава СК Бастрыкин поручил завести дело после схода поезда с рельсов в Брянской области

Бастрыкин поручил завести дело после схода поезда с рельсов под Брянском

Александр Бастрыкин (Фото: СК РФ)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту схода с рельсов вагонов грузового поезда в Брянской области, сообщается в телеграм-канале ведомства. Однако не уточняется, по какой именно статье заведут дело.

Грузовой поезд следовал из Гомеля в Брянск, однако утром 1 мая примерно в 50 м от локомотива сработало взрывное устройство. Несколько вагонов сошли с рельсов: по данным брянских властей — два локомотива и семь вагонов, по данным белорусского Минтранса — восемь вагонов. Всего в составе поезда было 78 вагонов. Как уточнял телеграм-канал Baza, cостав вез нефтепродукты и пиломатериалы. Пострадавших нет.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщал, что инцидент произошел в Унечском районе области на 136-м км участка Брянск — Унеча. В РЖД объяснили сход вагонов поезда «вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

В результате ЧП загорелся локомотив, на участке Унеча — Рассуха было приостановлено движение. К 12:30 пожар потушили. Богомаз пообещал, что к утру 2 мая железнодорожное сообщение восстановят.