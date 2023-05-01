МИД Германии сообщил об отъезде из России части немецких дипломатов

Здание посольства Германии в Москве (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Часть работавших в России немецких дипломатов покинула страну. Об этом сообщил МИД Германии, передает ТАСС.

Незадолго до этого из Германии выехали российские дипломаты, отметили в министерстве. О массовой высылке из страны сотрудников российских диппредставительств 22 апреля заявил МИД России.

«Российское правительство со своей стороны попросило покинуть страну аналогичное количество сотрудников германских представительств. Они покинули Россию сегодня, 1 мая», — сообщил МИД Германии, не уточняя количество уехавших дипломатов. Как сообщала газета Bild со ссылкой на источники, Россия решила выслать 34 работавших в Москве дипломатов Германии. Всего, по оценке издания, в столице России работало около 90 немецких дипломатов.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила, что Москва выслала из страны более 20 человек. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали высылку зеркальным ответом на решение Германии. Сколько конкретно российских дипломатов выслали из Германии, неизвестно.

МИД Германии объяснял высылку российских дипломатов желанием Берлина снизить активность российских спецслужб в стране.

Немецкие органы безопасности полагают, что в Германии находятся около 160 сотрудников российской разведки — больше, чем в период холодной войны, писало издание Focus. В конце марта оно сообщало, что глава МИД Германии Анналена Бербок собирается выслать более 30 дипломатов России, которых заподозрили в использовании статуса, чтобы получать данные для диверсионных и дезинформационных операций. В министерстве эти планы не подтвердили.