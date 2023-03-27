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Высылки дипломатов ,  
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МИД Германии не подтвердил планы выслать более 30 российских дипломатов

Представитель МИД Германии: высылка 30 российских дипломатов сейчас не рассматривается
Focus писало о намерении Берлина выслать 30 дипломатов, которые, по версии немецких спецслужб, использовали свой статус, чтобы получать данные для диверсионных операций. Представитель МИДа сказала, что таких планов сейчас нет
Посольство России в Берлине, Германия
Посольство России в Берлине, Германия (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

МИД Германии не подтвердил подготовку к высылке 30 российских дипломатов. «Такая мера — в том виде, в каком она была представлена в материале [издания Focus], — в настоящий момент не предусмотрена», — заявила на брифинге представитель ведомства (цитата по ТАСС).

25 марта Focus писало, что германские органы безопасности заподозрили сотрудников российских диппредставительств в использовании своего статуса для нелегального получения политических, экономических, военных, научных данных для диверсионных и дезинформационных операций. В связи с этим глава МИД Германии Анналена Бербок решила выслать более 30 аккредитованных российских дипломатов, утверждали источники издания. Собеседник «РИА Новости» в МИД России после этого сообщил: «Жесткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов — ей понравится».

По информации Focus, сейчас немецкие органы безопасности считают, что в Германии действуют около 160 сотрудников российской разведки — больше, чем во время холодной войны.

В апреле прошлого года Берлин объявил персонами нон грата 40 российских дипломатов. Бербок заявила, что сотрудники посольства «каждый день работали здесь, в Германии, против нашей свободы, против сплоченности нашего общества» и представляли угрозу для тех, «кто ищет защиты» в стране.

Российская сторона ответила на шаг Берлина зеркально, выслав в конце апреля 40 сотрудников германской дипмиссии.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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