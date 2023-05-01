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Япония развернула Patriot PAC-3 из-за планов КНДР запустить спутник

Япония развернула Patriot PAC-3 на Окинаве из-за планов КНДР запустить спутник
Patriot PAC-3
Patriot PAC-3 (Фото: Junko Kimura / Getty Images)

В Японии завершили процесс развертывания комплексов ПРО Patriot PAC-3 на отдаленных островах в южной префектуре Окинава, чтобы при необходимости перехватить обломки ракеты КНДР, с помощью которой Пхеньян планирует запустить военный спутник. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на Минобороны Японии.

Ракеты размещены на островах Мияко, Исигаки и Ёнагуни. Ракеты разворачивались в течение недели, передает издание.

О планах запустить военный разведывательный спутник лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил 19 апреля. Тогда он указывал на важность наличия средств космической разведки на фоне «угроз и вызовов» со стороны Соединенных Штатов и Южной Кореи.

КНДР регулярно проводит испытания баллистических ракет, одно из последних было 14 апреля. Тогда северокорейские военные впервые запустили твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18». Ким Чен Ын, который руководил пуском, объяснил, что «Хвасон-18» повысит «готовность страны к нанесению контратакующего ядерного удара».

На фоне этих пусков США и Южная Корея проводят регулярные военные учения по отражению возможного нападения со стороны КНДР. Кроме того, в конце апреля президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент США Джо Байден заключили «Вашингтонскую декларацию», согласно которой Вашингтон сможет пришвартовывать атомные подводные лодки в Южной Корее. Пхеньян оценивал действия Вашингтона и Сеула как «подготовку к агрессивной войне» и обещал «решительный ответ».

Теги
Япония Северная Корея КНДР военный спутник Patriot
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