Сестра Ким Чен Ына увидела угрозу для мира из-за «Вашингтонской деклации»

«Вашингтонская декларация», которую приняли США и Южная Корея на этой неделе, может привести к последствиям, создающим угрозу безопасности в Северо-Восточной Азии и в мире, заявила Ким Ё Чжон, заместитель отдела пропаганды и агитации Трудовой партии Северной Кореи и сестра руководителя КНДР Ким Чен Ына. Ее слова приводит ЦТАК.

«Вашингтонская декларация», принятая правителями США и Южной Кореи, является компактным следствием жестокой враждебной политики в отношении КНДР, отражающей их волю к самым враждебным и агрессивным действиям, и повлечет за собой последствия, создающие более серьезную угрозу миру и безопасности в регионе Северо-Восточной Азии и мире», — сказала Ким Ё Чжон.

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