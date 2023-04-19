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Ким Чен Ын анонсировал запуск военного разведывательного спутника

Ким Чен Ын анонсировал запуск Северной Кореей военного разведывательного спутника

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян запустит военный разведывательный спутник. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Ким Чен Ын организовал комиссию по подготовке к запуску аппарата, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Он подчеркнул важность наличия средств космической разведки на фоне «угроз и вызовов» со стороны Соединенных Штатов и Южной Кореи.

14 апреля Северная Корея впервые запустила твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18». Ким Чен Ын заявил, что она повысит «готовность страны к нанесению контратакующего ядерного удара» и позволит «кардинальным образом перестроить состав стратегических сил сдерживания».

После запуска «Хвасон-18» Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в Японском море. Официальный представитель южнокорейских ВМС назвал мероприятие «возможностью укрепить сотрудничество в области безопасности между Южной Кореей, США и Японией против наступающих ядерных и ракетных угроз со стороны Северной Кореи».

Теги
Северная Корея Ким Чен Ын спутник военный спутник
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