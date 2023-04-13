Токио призвал к эвакуации с Хоккайдо из-за запущенной Пхеньяном ракеты

Южная Корея и Япония заявили о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщили южнокорейские военные, передает Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что засек запуск, но подробностей не привел.

Агентство отмечает, что Пхеньян не отвечает на звонки Сеула по военной связи уже шестой день. Военные двух стран созваниваются ежедневно по два раза в сутки.

Также о запуске ракеты Северной Кореей сообщило японское министерство обороны, передает NHK. Японское правительство призвало к эвакуации жителей северной префектуры Хоккайдо, пишет Kyodo. В то же время японские чиновники рассказали, что снаряд, скорее всего, упал за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщает агентство.

Материал дополняется.