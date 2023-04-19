В Киеве и области объявили воздушную тревогу

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Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

Киевская областная администрация сообщает, что в небе над регионом обнаружена «воздушная цель», власти призывали всех немедленно проследовать в укрытия. Взрывы также слышны в Днепропетровской области и Днепре, передает УНИАН.

Как сообщил в телеграм-канале член главного совета подконтрольной России администрации Запорожской области Владимир Рогов, в пригороде Запорожья (находится под контролем Украины) работает ПВО, а в Хортицком районе и в некоторых районах центра города пропало электричество.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с середины октября. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Власти Украины свою причастность отрицали.



