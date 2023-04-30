Власти Украины сообщили о взрывах в Павлограде

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
Познер назвал модельера Славу Зайцева «целой эпохой» России Общество, 00:26
«Делал неадекватные ходы». Как Непомнящий упустил корону во второй раз Спорт, 00:00
Пенсии наличными теперь будет доставлять только «Почта России» Общество, 00:00
Кадыров заявил о желании создать армию для защиты угнетаемых народов Политика, 30 апр, 23:54
«Советские модели увидели парижане»: какие костюмы показывал Слава Зайцев Общество, 30 апр, 23:48
Власти Украины сообщили о взрывах в Павлограде Политика, 30 апр, 23:40
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 30 апр, 23:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Эрдоган рассказал о самочувствии после перенесенного недуга Политика, 30 апр, 23:24
Пригожин заявил о продвижении российских сил на 230 м в Артемовске Политика, 30 апр, 23:23
Минобороны Украины начало проверку обвиняемого в коррупции военкома Политика, 30 апр, 23:00
FT узнал о «распечатывании» Германией своих шахт из-за дефицита ресурсов Политика, 30 апр, 22:59
Французова напомнила о созданной Славой Зайцевым «Лаборатории моды» Общество, 30 апр, 22:58
Военная операция на Украине. Главное Политика, 30 апр, 22:53
WSJ узнала об ограничении доступа к базам данных Китая для иностранцев Технологии и медиа, 30 апр, 22:49
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти Украины сообщили о взрывах в Павлограде

В Павлограде в Днепропетровской области произошли мощные взрывы
Власти Украины сообщили о взрыве в Павлограде, расположенном в 70 км к востоку от Днепра. Минобороны неоднократно сообщало, что наносит удары только по военным объектам.

В городе Павлоград в Днепропетровской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги, сообщил изданию «Суспильне» городской глава Анатолий Вершина.

Воздушная тревога была объявлена на территории региона в 21:30.

«Страна.ua» со ссылкой на очевидцев сообщило о сильной взрывной волне в городе. KlymenkoTime сообщает о многочисленных пожарах.

Павлоград — город в Днепропетровской области примерно в 70 км к востоку от Днепра. Расположен на трассе Киев — Луганск — Изварино. Население города на 2021 год составляло около 100 тыс. человек.

Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют регулярно с середины октября. Российское Минобороны заявляло о нанесении «массированных ударов» по украинским объектам военного управления и энергетической системы. Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту. Власти Украины свою причастность к инциденту отрицают.

В последний раз Минобороны сообщало об ударам по целям на Украине 30 апреля. Тогда военное ведомство отчиталось об уничтожении до 200 т боеприпасов ВСУ на железнодорожной станции в Краматорске (ДНР), а также о нанесении удара по пункту ремонта военной техники и вооружения в поселке Свесса (Сумская область) и уничтожении склада боеприпасов в поселке Белогоровка (ЛНР). Минобороны неоднократно сообщало, что наносит удары только по военным объектам.

Читайте на РБК Pro
Время — деньги: как накопить капитал к совершеннолетию ребенка
ФНС следит за уходом зарубежных компаний. Кому могут доначислить налоги
Ребенок не разговаривает. Когда бить тревогу
Откуда берется зависть и как ее победить — 4 способа

Власти Украины сообщили о взрывах в Павлограде
Власти Украины сообщили о взрывах в Павлограде

 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине взрывы Днепропетровская область
Материалы по теме
Глава Еврокомиссии пряталась в подвале в Киеве из-за воздушной тревоги
Политика
Президент Чехии заявил о критической нехватке боеприпасов на Украине
Политика
Меркель призвала «не сужать кругозор» в вопросе переговоров по Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter