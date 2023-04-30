Власти Украины сообщили о взрывах в Павлограде

Власти Украины сообщили о взрыве в Павлограде, расположенном в 70 км к востоку от Днепра. Минобороны неоднократно сообщало, что наносит удары только по военным объектам.

В городе Павлоград в Днепропетровской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги, сообщил изданию «Суспильне» городской глава Анатолий Вершина.

Воздушная тревога была объявлена на территории региона в 21:30.

«Страна.ua» со ссылкой на очевидцев сообщило о сильной взрывной волне в городе. KlymenkoTime сообщает о многочисленных пожарах.

Павлоград — город в Днепропетровской области примерно в 70 км к востоку от Днепра. Расположен на трассе Киев — Луганск — Изварино. Население города на 2021 год составляло около 100 тыс. человек.

Воздушную тревогу в регионах Украины объявляют регулярно с середины октября. Российское Минобороны заявляло о нанесении «массированных ударов» по украинским объектам военного управления и энергетической системы. Президент России Владимир Путин называл это ответом на действия Киева, в том числе на взрыв на Крымском мосту. Власти Украины свою причастность к инциденту отрицают.

В последний раз Минобороны сообщало об ударам по целям на Украине 30 апреля. Тогда военное ведомство отчиталось об уничтожении до 200 т боеприпасов ВСУ на железнодорожной станции в Краматорске (ДНР), а также о нанесении удара по пункту ремонта военной техники и вооружения в поселке Свесса (Сумская область) и уничтожении склада боеприпасов в поселке Белогоровка (ЛНР). Минобороны неоднократно сообщало, что наносит удары только по военным объектам.