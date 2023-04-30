Украина подписала три контракта с производителем «Байрактаров»

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Киев подписал три новых контракта с турецким производителем вооружения Baykar, сообщил министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин в своем телеграм-канале.

По словам Камышина, договоры дают Украине «экспортную выручку и оружие нового поколения». Детали соглашений он не раскрыл.

Пресс-служба министерства сообщила, что контракты подписали два украинских предприятия оборонно-промышленного комплекса на международной выставке авиационной и авиакосмической техники Teknofest, которая проходит в Стамбуле. Названия предприятий в ведомстве не уточнили.

Baykar производит беспилотники серии Bayraktar, она также разработала боевую систему C4I специально для управления дронами и наземные станции для контроля работы беспилотников. На выставке в Стамбуле компания представила крылатую мини-ракету Bayraktar Kemankeş, сообщило Anadolu. Руководитель конструкторской команды Baykar Бурак Озбек сказал агентству, что ракеты были разработаны для повышения ударных возможностей беспилотника Bayraktar TB2, но они могут быть интегрированы и в другие дроны.

Летом прошлого года украинский посол в Турции Василий Боднар анонсировал строительство завода Bayraktar для производства дронов на Украине. Турецкая компания Baykar уже зарегистрировала компанию в стране и купила землю, говорил он. В Baykar пообещали построить предприятие за два года.

Строительство завода для выпуска турецких беспилотников Bayraktar TB2 на Украине «подпадает под тему демилитаризации», что «лишь продлит страдания украинцев», заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, это не помешает России достичь целей военной операции.