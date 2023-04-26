Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 90,03 (+0,57) Инвестиции, 25 апр, 16:21 Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 81,55 (+0,28) Инвестиции, 25 апр, 16:21
Большинство россиян предпочло остаться дома на майские праздники Общество, 05:00
Соперник Трампа Десантис призвал к прекращению огня на Украине Политика, 04:51
«Коммерсантъ» узнал об уголовном деле за хищение ₽300 млн у спецназа ГРУ Общество, 04:46
В Белом доме ответили на претензии к возрасту президента Джо Байдена Политика, 03:53
Посольство в Лондоне предрекло Украине роль радиоактивной свалки Политика, 03:33
Пентагон назвал «ценные уроки» конфликта на Украине Политика, 03:27
Госдеп США сообщил о выдаче почти сотни виз для сопровождающих Лаврова Политика, 03:02
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В ЮАР опровергли планы покинуть суд, выдавший ордер на Путина Политика, 02:47
Эрдогану стало плохо в прямом эфире из-за серьезной простуды желудка Политика, 02:27
Конгрессмены США обсудят резолюцию о границах Украины на 1991 год Политика, 02:16
Подоляк заявил о праве Украины «уничтожить все» в Крыму и Донбассе Политика, 02:16
Пумпянский назвал свою семью «заложниками» санкционной политики Евросоюза Бизнес, 01:28
Кадыров обсудил с Пригожиным «очень горячие» международные вопросы Политика, 01:09
Украина впервые предложила ввести масштабные санкции против Ирана Политика, 00:50
Политика ,  
0 

В Белом доме ответили на претензии к возрасту президента Джо Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Байден исполняет задачи несмотря на возраст

Претензии относительно возраста президента США Джо Байдена неоднократно высказывались, но он продолжает исполнять свои задачи. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы уже слышали это в 2020 году вновь и вновь. Но если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, [то увидите, что] он смог добиться выполнения задач», — сказала Жан-Пьер (цитата по Fox News).

Нынешнему американскому лидеру 80 лет, его 81-й день рождения будет в ноябре. В 2024 году, к моменту президентской гонки, ему исполнится 82 года, а если он вновь победит и проработает весь срок, то к концу своего президентства Байдену будет 86 лет.

Байден официально объявил о своей заявке на переизбрание в 2024 году, добавив, что хочет закончить работу, которую он начал, когда США охватила «смертельная пандемия», а демократия и экономика оказались под угрозой.

«Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И мы все еще живы. <...> Вот почему я баллотируюсь на переизбрание», — уточнил Байден.

Традиционно выборы в США проходят в ноябре, а инаугурация избранного главы страны — в январе следующего года. О своем намерении баллотироваться от Республиканской партии объявил Дональд Трамп, бывший президент США. В январе он начал свою предвыборную кампанию.

Читайте на РБК Pro
Как уведомить МВД о получении гражданства или ВНЖ другой страны
Как мы планируем расходы и доходы в условиях кризиса — кейс AB InBev Efes
Что такое альбинизм и как он влияет на качество жизни
Западные экономисты обвинили индустрию консалтинга в подрыве бизнеса
Теги
Персоны
Выборы США Джо Байден Белый дом
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Fox News объявил об уходе критиковавшего администрацию Байдена ведущего
Технологии и медиа
Вице-президент США объявила о планах выдвигаться в 2024 году с Байденом
Политика
Бывший глава Токио обвинил Байдена в приближении третьей мировой войны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter