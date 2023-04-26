В Белом доме ответили на претензии к возрасту президента Джо Байдена

Претензии относительно возраста президента США Джо Байдена неоднократно высказывались, но он продолжает исполнять свои задачи. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы уже слышали это в 2020 году вновь и вновь. Но если вы посмотрите на то, что он сделал за последние два года, [то увидите, что] он смог добиться выполнения задач», — сказала Жан-Пьер (цитата по Fox News).

Нынешнему американскому лидеру 80 лет, его 81-й день рождения будет в ноябре. В 2024 году, к моменту президентской гонки, ему исполнится 82 года, а если он вновь победит и проработает весь срок, то к концу своего президентства Байдену будет 86 лет.

Байден официально объявил о своей заявке на переизбрание в 2024 году, добавив, что хочет закончить работу, которую он начал, когда США охватила «смертельная пандемия», а демократия и экономика оказались под угрозой.

«Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы сражаемся за душу Америки. И мы все еще живы. <...> Вот почему я баллотируюсь на переизбрание», — уточнил Байден.

Традиционно выборы в США проходят в ноябре, а инаугурация избранного главы страны — в январе следующего года. О своем намерении баллотироваться от Республиканской партии объявил Дональд Трамп, бывший президент США. В январе он начал свою предвыборную кампанию.