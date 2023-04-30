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Зеленский сравнил конфликт с Россией с пирогом

Президент Украины Зеленский: конфликт с Россией надо «разделить на кусочки», как пирог
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Конфликт с Россией подобен пирогу, который нельзя съесть целиком, а надо «разделить на кусочки», заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Дмитрию Комарову в спецпроекте «Рік. За кадром». Часть беседы опубликована на YouTube-канале Комарова.

«Война — как тот пирог — с Российской Федерацией. Мы не можем ее съесть — рот порвешь, большая страна и большая по объему», — сказал Зеленский.

По его словам, «эту беду проглотить сложно», так что конфликт с Россией надо «разделить на кусочки». «И это победы, одна за другой. Иногда параллельно, но большинство идет все же последовательно», — уточнил глава государства.

26 апреля Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что мирное соглашение по Украине не может быть достигнуто за счет компромиссов по территориальному вопросу, страна должна сохраниться в границах 1991 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя переговоры китайского и украинского лидеров, отметил, что в Кремле приветствуют все, что может приблизить окончание конфликта и достижение Россией всех поставленных целей.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин заявил, что Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине и не хочет «раскрутить маховик» сильнее. Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, но украинские власти сами себе запретили вести переговоры, сказал он.

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