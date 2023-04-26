Зеленский после беседы с Си заявил о невозможности мира ценой территорий

Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

Мирное соглашение по Украине не может быть достигнуто за счет компромиссов по территориальному вопросу, страна должна сохраниться в границах 1991 года, заявил президент Владимир Зеленский.

«Никто не желает мира больше, чем украинский народ. Мы на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. <...> Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах 1991 года», — написал он в своем Telegram.

Пост был посвящен итогам его телефонных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам Зеленского, «в ходе часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений».

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