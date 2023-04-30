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Байден в шутку предложил Маску способ избавиться от радио NPR

Президент США Байден: лучший способ для Илона Маска избавиться от NPR — купить его
Twitter TWTR Купить
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск может избавиться от Национального общественного радио (National Public Radio, NPR), купив его, заявил президент США Джо Байден во время своего выступления на ужине с корреспондентами Белого дома, передает Forbes.

«Не все любят NPR. Илон Маск написал в Twitter, что его нужно лишить финансирования. Что ж, лучший способ для Илона Маска избавиться от NPR — это купить его», — пошутил Байден, добавив, что в его словах «правды больше, чем кажется».

Ранее The Wall Street Journal писала о падении выручки и прибыли Twitter на 40% год к году в декабре прошлого года. По словам собеседников газеты, причиной такого положения Twitter стала приостановка сотрудничества с ним многих рекламодателей, что произошло после приобретения компании Маском. Кроме того, после той покупки упала и стоимость самой компании — до $20 млрд, Маск покупал Twitter за $44 млрд.

С предложением лишить NPR государственного финансирования Маск выступил 13 апреля. Это произошло после того, как радио решило перестать публиковать новый контент в своих 52 аккаунтах в Twitter. Это было сделало в ответ на решение руководства соцсети ставить СМИ пометку «связанные с государством» и «финансируемые правительством».

«Аккаунты NPR больше не будут активны в Twitter, потому что платформа предпринимает действия, которые подрывают доверие к нам, ложно подразумевая, что мы не являемся редакционно независимыми», — привел New York Post заявление руководства радио.

В NPR также отметили, что получают «менее 1% своего годового бюджета в размере $300 млн от финансируемой из федерального бюджета Корпорации общественного вещания». Основная часть его доходов поступает от спонсорских сделок и клиентских взносов.

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21 апреля Twitter отказался от пометки «государственные медиа» после ухода ряда СМИ, среди которых канадский телеканал CBC и «Новозеландское радио» (Radio New Zeland, RNZ).

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