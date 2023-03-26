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The Information узнало, что Маск оценил Twitter в $20 млрд

The Information: Маск оценил Twitter вдвое дешевле суммы, которую заплатил за компанию

Предприниматель Илон Маск предложил сотрудникам Twitter вознаграждения в виде акций на сумму около $20 млрд, оценив в эту сумму стоимость компании. Об этом сообщает деловое издание The Information со ссылкой на сотрудника социальной сети, получившего письмо от Маска с таким предложением.

Издание отмечает, что такая оценка Маска — признание того, как сильно упала стоимость Twitter после того, как предприниматель купил соцсеть, при этом даже так она намного выше уровня публичной рыночной оценки конкурентов Twitter.

В апреле 2022 года Маск купил Twitter за $44 млрд. По условиям соглашения, акционеры соцсети получили $54,20 за каждую обыкновенную акцию, при этом премия составила 38% к цене акций на закрытии торгов 1 апреля, когда Маск объявил о приобретении 9% Twitter.

4 марта 2023 года газета The Wall Street Journal написала, что в декабре выручка и скорректированная прибыль Twitter упала на 40% год к году. Причиной такого положения соцсети служит приостановка сотрудничества с ней многих рекламодателей после приобретения компании Маском. Предпринимателю пришлось взять кредит в $13 млрд с ежегодными процентами более чем на $1 млрд, чтобы закрыть сделку, и первый платеж банкам уже был совершен.

В феврале Маск писал в Twitter, что компания «определенно еще не является финансово здоровой» и для достижения этой цели придется «работать». Он также отметил, что последние три месяца пытался «спасти Twitter от банкротства».

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