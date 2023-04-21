Twitter отказался от пометки «государственные медиа» после ухода ряда СМИ

Twitter отказался от пометки «государственные медиа» после ухода из соцсети некоторых СМИ

Twitter маркировал аккаунты «государственных СМИ» с 2020 года. В последний месяц эту пометку получили целый ряд медиа. Они пожаловались на такое решение, а некоторые, в частности канадский телеканал, приостановили работу в соцсети

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В Twitter с аккаунтов СМИ пропали пометки «связанные с государством» и «финансируемые правительством», убедился корреспондент РБК. В частности, без маркировки в соцсети теперь остались ранее жаловавшиеся на нее канадский телеканал CBC и «Новозеландское радио» (Radio New Zeland, RNZ). Нет отметок и в профилях ряда российских медиа.

Twitter начала маркировать аккаунты СМИ, которые, по мнению администрации, находились под контролем властей, а также страницы властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе министров иностранных дел, послов, официальных представителей и главных дипломатов, в 2020 году.

Учетные записи, получившие маркировку «государственные СМИ», и их публикации переставали попадать в рекомендации Twitter, соцсеть не продвигала такие аккаунты.

В последний месяц число СМИ, получивших пометку о связях с властями, выросло. Ряд из них выступили против такой маркировки, в частности Британская национальная вещательная компания (Би-би-си), «Национальное общественное радио США» (NPR), «Новозеландское радио» и Канадская радиовещательная корпорация (CBC).

«Новозеландское радио» пригрозило уйти из соцсети, если пометку не уберут. NRP и CBC приостановили работу в Twitter.