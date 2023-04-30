Байден заявил о поиске США возможности для освобождения Гершковича

США ищут возможность освободить арестованного в России по подозрению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом заявил президент страны Джо Байден, выступая с речью на традиционном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, трансляция шла на Youtube-канале агентства Reuters.

«Мы каждый день работаем, чтобы обеспечить его освобождение. Ищем возможности и инструменты для его возвращения домой. Мы сохраняем надежду», — сказал он.

Глава государства пообещал, что «не перестанет бороться» за освобождение Гершковича. «И моя администрация не перестанет, пока мы не вернем его домой», — добавил Байден.

Президент подтвердил, что незадолго до открытия ужина встретился с членами семьи Гершковича. Ранее об этом писала газета The Washington Post.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта. Его обвиняют в шпионаже (ст. 276 УК). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

В ФСБ полагают, что репортер по заданию США собирал информацию об одном из предприятий военно-промышленного комплекса в Свердловской области. Суд арестовал Гершковича до конца мая.

Госдеп США назвал задержание журналиста в России незаконным. В российском МИДе подчеркивали, что подобная позиция США не имеет для Москвы значения.