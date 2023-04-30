WP сообщила о встрече Байдена и семьи арестованного журналиста Гершковича

Президент США Джо Байден встретился с родителями арестованного в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщает газета The Washington Post.

Встреча прошла перед открытием ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, который проходит в отеле Washington Hilton в Вашингтоне, отмечает издание. Она была неформальной. На встрече Байдена сопровождала его жена Джилл Байден. Президент с супругой пообщались с родителями Гершковича наедине.

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома проходит в США ежегодно. Кроме журналистов на нем присутствуют и другие гости. В этом году на ужин приглашены ранее осужденная в России за контрабанду наркотиков американская баскетболистка Бриттни Грайнер и ее жена Шерелл, передает CBS в Twitter. Deadline и CNN пишут, что на мероприятии присутствует дочь оппозиционера Алексея Навального Дарья. Также мероприятие посетила экс-пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

На открытии ужина показали обращение актера Арнольда Шварценнегера. Байден уже выступил на нем с речью.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта. Его обвиняют в шпионаже (ст. 276 УК). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

В ФСБ полагают, что репортер по заданию США собирал информацию об одном из предприятий военно-промышленного комплекса в Свердловской области. Суд арестовал Гершковича до конца мая.

В Госдепе считают, что журналиста удерживают в России незаконно. В российском МИДе подчеркивали, что подобная позиция США не имеет для Москвы значения.