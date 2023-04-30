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Блинкен назвал диалог Баку и Еревана единственным путем к миру
Блинкен в разговоре с Пашиняном назвал диалог Баку и Еревана единственным путем к миру
Прямой диалог Баку с Ереваном — это единственный способ урегулировать противоречия на Южном Кавказе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба госдепартамента.
В разговоре с армянским премьером Блинкен отметил важность мирных переговоров Армении и Азербайджана, и заверил что США поддерживают шаги в этом направлении.
«Госсекретарь подчеркнул, что прямой диалог и дипломатия являются единственным путем к прочному миру на Южном Кавказе. Он также выразил признательность премьер-министру за его неизменную приверженность мирному процессу», — сказано в сообщении Госдепартамента.
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