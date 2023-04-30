Зеленский анонсировал санкции против работающих на ВПК России компаний

Зеленский: Украина готовит новые санкции против работающих на ВПК России лиц и компаний

Украина готовит новый пакет санкций против работающих на российский военно-промышленный комплекс (ВПК) физических и юридических лиц. Об этом в ежедневном обращении к гражданам заявил президент страны Владимир Зеленский, видеозапись опубликована в его телеграм-канале.

«Готовим и новые санкционные решения в отношении лиц и компаний, работающих на ВПК. <...> В скором времени эти наши решения будут обнародованы», — сказал он.

Украина готовит «мощные шаги, которые консолидируют партнеров», добавил глава государства.

С начала российской спецоперации на Украине Киев ввел против российских политиков, предпринимателей и других лиц, а также компаний, несколько пакетов санкций. Под них попали «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», Центральная избирательная комиссия (ЦИК), Интеррос» и Росбанк, структуры ВТБ и другие организации.

Опубликованный в середине апреля указ Зеленского предусматривалограничительные меры против «Яндекса», VK, «Рамблера» и структур «Газпрома». Под санкции попали дочь министра обороны России Ксения Шойгу, а также российские спортсмены: Светлана Хоркина, Игорь Акинфеев, Илья Авербух, Елизавета Туктамышева.

Украинские санкции предусматривают блокировку активов, а также запрет на проведение сделок и операций.

МИД России неоднократно называл санкции Киева и западных стран незаконными. В Москве полагают, что их можно вводить только с одобрения Совета безопасности ООН.