Премьер Польши объявил об усилении безопасности на границе с Россией

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Польша усиливает безопасность на границе с Калининградской областью, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, находясь в городе Бартошице Варминьско-Мазурского воеводства, которое граничит с российским регионом, передает Polskie Radio.

Он рассказал, что власти обеспечат «физическую и электронную безопасность» и усилят присутствие «пограничников и всех служб».

«Мы обеспечим безопасность, как мы это сделали на польско-белорусской границе. <...> Здесь будут располагаться современные подразделения, современное вооружение. Они обеспечат усиление безопасности для жителей», — сказал Моравецкий.

18 апреля министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский объявил о начале строительства электронного брандмауэра на польско-российской границе. «У нас будет полный мониторинг того, что происходит на границе с Россией», — добавил он. Пресс-секретарь пограничной службы лейтенант Анна Михальская уточнила, что работы продлятся до конца сентября этого года.

После начала российской военной операции на Украине польские власти неоднократно сообщали о планах повысить безопасность границ. В июне 2022 года Каминьский сообщил о завершении строительства пятиметрового забора на границе с Белоруссией. В Пограничной службе Польши уточняли, что было возведено примерно 170 км забора. По всей длине заграждения планировалось установить электронные системы контроля, в том числе камеры и датчики движения.

В ноябре 2022 года Польша начала строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. В феврале текущего года Варшава установила там дополнительные укрепления, в том числе противотанковые ежи.