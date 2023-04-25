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Болтон призвал США разместить тактическое ядерное оружие в Южной Корее

Советник Трампа Болтон: США нужно разместить тактическое ядерное оружие в Южной Корее
США разместили тактическое ядерное оружие в Южной Корее еще в 1958 году, но оно было полностью вывезено в 1991 году. Болтон призвал вернуть ядерное оружие на Корейский полуостров, чтобы доказать решимость США сдерживать КНДР
Джон Болтон
Джон Болтон (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Соединенным Штатам необходимо разместить тактическое ядерное оружие в Южной Корее, чтобы доказать свою решимость противостоять КНДР. Об этом Reuters заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон (занимал этот пост в 2018–2019 годах).

«Возвращение ядерного оружия на полуостров будет четким доказательством нашей решимости сдерживать Северную Корею <...>. Размещение [американского] ядерного оружия в Республике Корея не исключает развития собственного [ядерного] потенциала, но это может дать нам время подумать, действительно ли мы [США] хотим этого [чтобы Южная Корея разрабатывала собственное оружие]», — сказал он.

Как отмечает агентство, США разместили тактическое ядерное оружие в Южной Корее в 1958 году, но оно было полностью вывезено в 1991 году. Болтон подчеркнул, что повторное размещение тактического ядерного оружия США поможет «успокоить южнокорейцев», одновременно отправив предупреждение Пхеньяну.

Он также призвал создать новую структуру коллективной самообороны в Восточной Азии или Индо-Тихоокеанском регионе, подобную Группе ядерного планирования НАТО (NATO Nuclear Planning Group).

В своей предвыборной кампании нынешний президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не исключал, что его страна может разместить тактическое ядерное оружие другого государства или разработать собственное в случае ухудшения ситуации на Корейском полуострове, однако позже отказался от этих планов. Министр обороны Ли Чон Соп заявил в ноябре, что Сеул не рассматривает такой шаг.

При этом США ранее допускали применение собственного ядерного оружия для защиты Южной Кореи. «Штаты твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие», — говорил в январе глава Пентагона Ллойд Остин.

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Помимо этого, американские и южнокорейские военные регулярно проводят учения на территории и в акватории Южной Кореи. Последние из них — учения по противоракетной обороне (KFT), — стартовали 17 апреля. В них были задействованы 110 самолетов и более 1400 военнослужащих.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ядерное оружие Джон Болтон США Южная Корея Северная Корея
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