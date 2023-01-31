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США допустили применение ядерного оружия для защиты Южной Кореи
Глава Пентагона Ллойд: США допускают применение ядерного оружия для защиты Южной Кореи
Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил о готовности Вашингтона применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи.
«Соединенные Штаты твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие», — сказал он.
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