Президент Южной Кореи допустил размещение ядерного оружия в стране

Президент Южной Кореи: мы можем разместить чужое ядерное оружие или создать свое

Ядерное оружие третьей стороны может появиться на территории Южной Кореи, если ядерная угроза со стороны КНДР будет нарастать, заявил президент Юн Сок Ёль. Ранее он говорил, что Сеул планирует совместные ядерные учения с США

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Южная Корея может разместить на своей территории чужое ядерное оружие или разработать собственное, если ситуация в отношениях с КНДР ухудшится. Об этом заявил президент страны Юн Сок Ёль, передает южнокорейское агентство Newsis.

Юн Сок Ёль сделал это заявление на встрече с министрами обороны и иностранных дел Южной Кореи. Выслушав министров, президент поручил обеспечить такую военную мощь, чтобы в случае нападения на Сеул ответить «в 100- или даже 1000-кратном размере».

«Если ядерная проблема Северной Кореи станет более серьезной, мы можем разместить тактическое ядерное оружие в Южной Корее или разработать собственное ядерное оружие», — заявил президент.

По его словам, при этом важно выбрать «реалистичные возможные варианты».

В начале января Юн Сок Ёль говорил, что Сеул и Вашингтон обсуждают возможность организации совместных учений с привлечением американского ядерного оружия. «Хотя ядерное оружие принадлежит США, обмен разведданными, планирование и учения должны осуществляться совместно», — говорил он. Вашингтон, по его словам, относится к инициативе положительно. Согласно рассуждениям президента, учения должны помочь Южной Корее подготовиться к ядерной угрозе со стороны КНДР.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на заседании VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи восьмого созыва заявил о намерении Северной Кореи укреплять потенциал своих ядерных сил. При этом главной их задачей в случае неудачи сдерживания и «защиты мира» он назвал миссию, «которая будет, очевидно, другой, а не обороной».

Лидер КНДР также заявил, что ситуация, когда «южнокорейские марионетки», очевидно, стали врагами Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР «в геометрической прогрессии». По его словам, стране нужно наладить массовое производство тактического ядерного оружия.

План провести совместные учения Сеула и Вашингтона Ким Чем Ын называл «огромной ошибкой». По его словам, Пхеньян осуществляет ракетные пуски в ответ на военные маневры Южной Кореи. Также, по его словам, США пытаются создать «азиатскую версию НАТО» с участием Южной Кореи и Японии.