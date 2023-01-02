Южная Корея допустила привлечение ядерных сил США к совместным учениям

Маневры должны помочь Южной Корее подготовиться к ядерной угрозе со стороны КНДР, заявил президент. Ранее Юн Сок Ёль говорил, что допускает «различные варианты» ее сдерживания

Фото: Kim Jae-Hwan / Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил в интервью газете Chosun Ilbo, что Сеул и Вашингтон обсуждают возможность проведения совместных учений с привлечением американского ядерного оружия.

«Хотя ядерное оружие принадлежит США, обмен разведданными, планирование и учения должны осуществляться совместно», — сказал он, отметив, что Соединенные Штаты положительно относятся к инициативе. Это должно помочь Южной Корее подготовиться к ядерной угрозе со стороны КНДР.

По словам Юн Сок Ёля, до того как Пхеньян разработал ядерное оружие, «ядерный зонтик» был призван защитить от возможных действий Китая и СССР. «США [говорили, что] позаботятся обо всем, поэтому Южной Корее не стоит волноваться», — сказал президент. Однако сейчас, считает он, этого недостаточно, «трудно убедить народ [в безопасности] только этим».

В октябре 2022 года Chosun Ilbo сообщала, что на фоне участившихся ракетных пусков Пхеньяна Сеул обсуждает с Вашингтоном «способы радикального укрепления расширенного сдерживания США, чтобы соответствовать изменившейся ситуации с безопасностью на Корейском полуострове». Агентство Yonhap передавало, что некоторые политики призвали разместить в стране тактическое американское оружие (оно было выведено с Корейского полуострова в 1990-е годы) либо обзавестись собственным ядерным арсеналом. В МИД Южной Кореи не подтвердили наличие каких-либо планов, но Юн Сок Ёль допустил «различные варианты» сдерживания ядерной угрозы КНДР.

Накануне, 1 января, в южнокорейском Минобороны предупредили, что если КНДР применит ядерное оружие, то режиму ее лидера Ким Чен Ына придет «конец». Ведомство отреагировало на заявление Пхеньяна о намерении укреплять потенциал национальных ядерных сил.

КНДР называет совместные учения Сеула и Вашингтона «огромной ошибкой» и заявляет, что осуществляет ракетные пуски в ответ на военные маневры. Ким Чен Ын также обвинил США в попытке создать «азиатскую версию НАТО» с участием Южной Кореи и Японии.