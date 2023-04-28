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Двое жителей Белгородской области въехали в «запрещенную зону» и погибли

Белгородский губернатор Гладков: при въезде в запрещенную зону погибли два мирных жителя
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Двое жителей Белгородской области погибли в селе Журавлевка, после того как въехали в «запрещенную зону». Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли. Причина гибели устанавливается», — написал он.

Ранее телеграм-каналы SHOT, Baza, «112» и Mash сообщили, что близ села Журавлевка машина подорвалась на мине. По их данным, в салоне автомобиля находились четверо местных жителей, которые ехали на рыбалку.

Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах региона, обвиняя в них украинскую сторону. Гладков сообщал в том числе о минометных обстрелах — в начале апреля под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском округе области. Через два дня обстреляли село Ржавец в том же районе — один из снарядов попал в строящийся дом.

В ноябре прошлого года Гладков написал, что в селе Староселье Краснояружского района Белгородской области супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца.

В Белгородской области действует бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

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Двое жителей Белгородской области въехали в «запрещенную зону» и погибли
Двое жителей Белгородской области въехали в «запрещенную зону» и погибли

Теги
Вячеслав Гладков подрыв Белгородская область
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