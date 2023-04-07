Белгородский губернатор Гладков: в селе Ржавец снаряд ВСУ попал в строящийся дом

В строящийся дом в Белгородской области попал снаряд

Фото: Vvgladkov / Telegram

Село Ржавец в Шебекинском округе Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть прямое попадание снаряда в строящийся неэксплуатируемый дом. <...> В селе нарушено электроснабжение», — сообщил Гладков. Пострадавших нет.

5 апреля село Новая Таволжанка в Шебекинском округе попало под минометный обстрел. Жители обстреливаемых улиц не пострадали, поскольку администрация вывезла их на броневиках на безопасное расстояние. Осколками повредило три частных дома, в них выбило окна и посечены фасады.

Фото: Яндекс.Карты

В Белгородской области после продолжающихся обстрелов введены бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.