В строящийся дом в Белгородской области попал снаряд
Село Ржавец в Шебекинском округе Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Есть прямое попадание снаряда в строящийся неэксплуатируемый дом. <...> В селе нарушено электроснабжение», — сообщил Гладков. Пострадавших нет.
5 апреля село Новая Таволжанка в Шебекинском округе попало под минометный обстрел. Жители обстреливаемых улиц не пострадали, поскольку администрация вывезла их на броневиках на безопасное расстояние. Осколками повредило три частных дома, в них выбило окна и посечены фасады.
В Белгородской области после продолжающихся обстрелов введены бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.