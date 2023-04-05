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Военная операция на Украине ,  
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Село в Белгородской области попало под минометный обстрел

Белгородский губернатор Гладков сообщил о минометном обстреле села Новая Таволжанка
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области попало под минометный обстрел, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Жители обстреливаемых улиц не пострадали: местная администрация вывезла их на броневиках на безопасное расстояние. Осколками повредило три частных дома — в них выбиты окна, посечены фасады и кровля. Кроме того, пострадало три машины.

Накануне в этом же селе с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. Они попали в огороды, пострадавших не было.

В Белгородской области после продолжающихся обстрелов введен бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Село в Белгородской области попало под минометный обстрел
Село в Белгородской области попало под минометный обстрел

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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