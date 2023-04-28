Посла России вызвали в МИД Молдавии

Олег Васнецов (Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости)

Российского посла в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД страны, чтобы «дать объяснения по поводу заявлений» российских чиновников, касающихся республики. Об этом дипведомство сообщило в своем телеграм-канале.

«Министерство иностранных дел и европейской интеграции не будет комментировать абсолютно неприемлемый язык высказываний некоторых российских чиновников, изложенных сегодня», — добавил молдавский МИД.

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