Россия объявила одного дипломата Молдавии персоной non grata

Лилиан Дарий (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Сотрудника посольства Молдавии в России объявили персоной нон грата. Об этом говорится в сообщении МИД России.

В МИДе также заявили решительный протест послу Молдавии Лилиану Дарию в связи с «продолжающимся недружественными шагами Кишинева». Кроме того, МИД запретил въезд в Россию нескольким молдавским госслужащим «в ответ на их регулярные антироссийские заявления, а также присоединение Кишинева к санкционным спискам Евросоюза, фигурантами которых являются граждане РФ».

18 апреля Молдавия решила выслать сотрудника российского посольства в связи с «неподобающим поведением» российских дипломатов «в отношении государственных органов» после запрета на въезд в Молдавию президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Минниханову отказали во въезде в Молдавию 17 апреля. Он прибыл в страну, чтобы принять участие в конгрессе «Дружба народов». Погранполиция Молдавии заявила, что ему было отказано во въезде в Молдавию из-за попытки «вмешаться во внутренние дела страны».