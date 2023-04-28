В Литве договорились с Германией о развертывании немецкой военной бригады

Олаф Шольц (Фото: David Hecker / Getty Images)

Президент Литвы Гитанас Науседа договорился о принятии немецкой военной бригады с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает пресс-служба главы Литовской Республики.

«Мы хотим быть готовы принять немецкую бригаду в полном составе как можно скорее. Постоянное присутствие войск союзников на территории Литвы — наш абсолютный приоритет. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы создать условия для размещения немецкой бригады уже в 2026 году», — сказал Науседа. Он добавил, что в стране активно увеличивают расходы на оборону и инвестируют в военную инфраструктуру.

Помимо этого, Науседа и Шольц обсудили военную и гуманитарную помощь Украине.

Летом 2022 года Bloomberg сообщал о том, что Германии увеличить число военных НАТО в Литве и создать в стране специальный батальон для оперативного реагирования. Как сообщало издание, в планах Германии — увеличить военный контингент в миссии альянса в Литве до 3 тыс. военнослужащих.

В начале этого года президент Литвы призвал поставлять ВСУ дальнобойное оружие. «Мое послание таково: не тратьте время впустую. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее», — говорил он. В России называли это пересечением красной линии.

Российские власти осуждают поставки оружия Украине и развертывание войск на западном направлении. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно», — говорил Путин.