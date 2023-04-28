В Курганской области возбудили уголовное дело о халатности из-за пожаров

В Курганской области из-за пожаров возбудили уголовное дело о халатности. Об этом сообщает Следственный комитет России по Курганской области.

«По данным следствия, масштабный пожар произошел по причине возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта [Логоушка] в наступивший пожароопасный период», — сообщили в СК.

27 апреля в деревне Логоушка Кетовского района Курганской области произошел пожар, в результате которого погибла женщина. Пожар уничтожил около 70 зданий, включая жилые дома. Губернатор Курганской области Вадим Шумков говорил, что пожар произошел после прохода около села тепловоза.

Пожары разгорелись также в нескольких населенных пунктах близ Кургана. Два из них начались за поселком Керамзитный (расположен на юго-востоке Кургана) и в Каргапольском муниципальном округе (к северо-западу от Кургана). Огонь в районе города перекинулся на территорию завода «Курганстальмост».



В Кургане и Кетовском муниципальном округе Курганской области вводили режим ЧС из-за пожаров. В МЧС заявили, что сейчас угроза населенным пунктам Курганской области из-за крупных пожаров снята.

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