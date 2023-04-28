В Курганской области возбудили уголовное дело о халатности из-за пожаров

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 90,2 (+0,06) Инвестиции, 27 апр, 16:11 Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 81,56 (-0,07) Инвестиции, 27 апр, 16:11
В Херсонской области заявили о перемещениях сил ВСУ к Днепру Политика, 11:58
ГИБДД выписала 429 тыс. штрафов за телефон в руках и непристегнутые ремни Авто, 11:57
Экономия и гибкость: что дают цифровые экосистемы бизнесу Тренды, 11:54
В Литве договорились с Германией о развертывании немецкой военной бригады Политика, 11:54
В Москве арестовали ректора Всероссийской академии внешней торговли Общество, 11:53
Комиссия спортсменов ОКР назвала дискриминационными рекомендации МОК Спорт, 11:49
«Команда против пыток» сообщила об обысках у юристов в Нижнем Новгороде Политика, 11:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:45
Аналитики назвали долю пустующих площадей в московских ТЦ Недвижимость, 11:41
Курс евро упал ниже ₽89 впервые с 11 апреля Инвестиции, 11:40
Какие возможности сейчас есть в России для построения бизнеса и карьеры РБК+, 11:36
Матч Евролиги завершили досрочно из-за массовой драки игроков. Видео Спорт, 11:33
Можно считать выполненной: какие вызовы ждут электротехническую отрасль Новая экономика, 11:32
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:32
Общество ,  
0 

В Курганской области возбудили уголовное дело о халатности из-за пожаров

СК Курганской области: возбуждено уголовное дело о халатности из-за пожаров

В Курганской области из-за пожаров возбудили уголовное дело о халатности. Об этом сообщает Следственный комитет России по Курганской области.

«По данным следствия, масштабный пожар произошел по причине возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта [Логоушка] в наступивший пожароопасный период», — сообщили в СК.

27 апреля в деревне Логоушка Кетовского района Курганской области произошел пожар, в результате которого погибла женщина. Пожар уничтожил около 70 зданий, включая жилые дома. Губернатор Курганской области Вадим Шумков говорил, что пожар произошел после прохода около села тепловоза.

Пожары разгорелись также в нескольких населенных пунктах близ Кургана. Два из них начались за поселком Керамзитный (расположен на юго-востоке Кургана) и в Каргапольском муниципальном округе (к северо-западу от Кургана). Огонь в районе города перекинулся на территорию завода «Курганстальмост».

В Кургане и Кетовском муниципальном округе Курганской области вводили режим ЧС из-за пожаров. В МЧС заявили, что сейчас угроза населенным пунктам Курганской области из-за крупных пожаров снята.

В Курганской области возбудили уголовное дело о халатности из-за пожаров
Video

Теги
Курганская область Следственный комитет
Материалы по теме
РЖД опровергли остановку движения на Транссибе из-за пожаров под Курганом
Общество
ТАСС назвал возможную причину пожара в курганской деревне
Общество
Крупные пожары в Курганской области. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter