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Пожар в Курганской области перекинулся на территорию завода

Губернатор Курганской области Шумков: пожар перекинулся на территорию завода
Вокруг Кургана возникло сразу несколько пожаров, ситуация в ряде населенных пунктов «очень сложная», сообщил губернатор Вадим Шумков. В городе объявили режим ЧС
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Пожар в районе Кургана перекинулся на территорию завода «Курганстальмост», сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вадим Шумков. Ситуацию с возгораниями в ряде населенных пунктов вокруг города он назвал «очень сложной». В Кургане объявили режим ЧС.

«Огонь зашел на территорию завода «Курганстальмост». Идет работа по тушению. Дополнительно поднимаем работников нескольких заводов для оказания помощи в тушении пожаров», — написал он.

«Курганстальмост» — предприятие по производству мостовых и строительных металлоконструкций, говорится на его сайте. Завод также выпускает опоры для линий электропередачи и сборно-разборные платформы для ж/д станций.

Днем 27 апреля Шумков сообщил о нескольких пожарах в области. Два из них начались за поселком Керамзитный (расположен на юго-востоке Кургана) и в Каргапольском муниципальном округе (находится к северо-западу от Кургана).

Пожар в Курганской области перекинулся на территорию завода
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Кроме того, по словам губернатора, масштабный пожар после прохода тепловоза произошел между селами Логоушка и Введенское (расположены к западу от Кургана). ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах писал, что причиной возгорания могла стать искра от тепловоза.

Огонь перекинулся на жилые дома, говорил Шумков. В областном управлении МЧС сообщали, что в деревне Логоушка (расположена к западу от Кургана) горели 20 жилых и столько же нежилых зданий. Общая площадь пожара в этом населенном пункте составляла до 6 тыс. кв. м., на площади 80 га горела сухая растительность, указывали в ведомстве. Позже там уточнили, что повреждения в результате пожара получили 76 зданий. К тушению привлечены 186 человек и 50 единиц техники, сообщили в МЧС.

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«Противопожарные службы постоянно перебрасывают ресурсы, борясь с огнем. Два часа назад переговорили с министром МЧС, запросили срочную поддержку. Органы власти совместно с сотрудниками полиции ведут эвакуацию», — написал глава Курганской области.

Шумков отдельно отмечал, что в регионе 27 градусов тепла, порывы ветра превышают 25 м/с и везде «стоит сушь». «Не поджигайте ничего! Сгорите сами и погубите других!» — написал он.

Заместитель губернатора Оксана Куташи сообщила в своем телеграм-канале, что решением Шумкова в Кургане на территории города Кургана с 27 апреля объявлен режим ЧС. Губернатор провел переговоры с главой МЧС Александром Куренковым и запросил помощь в тушении пожаров.

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Курганская область Пожар Вадим Шумков
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